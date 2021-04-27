Карпати оповив сніг: на високогір'ї є загроза сходження лавин

У Карпатах все ще триває зима, на горі Піп Іван – сніг та мороз. Водночас синоптики попереджають про загрозу сходження снігових лавин на високогір'ї.

Вранці 27 квітня в українських Карпатах, зокрема на горі Піп Іван Чорногірський, сонячна, але морозяна погода.

Читайте також Тепло та нічні заморозки: якою буде погода у травні

Яка погода на високогір'ї

На горі Піп Іван ясно, гори покриті снігом, а температура повітря сягає -5 градусів. Вітер дує західний, розганяється до 4 – 5 метрів за секунду.

Загроза сходження лавин

Водночас Укргідрометцентр попереджає про збереження 27 квітня в Карпатах загрози сходження снігових лавин. Небезпечно буде у високогір'ї Закарпатської області – там оголосили про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень).

26 квітня Київську, Чернігівську, Полтавську, Черкаську та Івано-Франківську області засипало снігом . У ніч на 27 квітня по всій країні вдарили заморозки. Вдень погода буде сонячною у більшості регіонів, дощитиме лише на Півдні та у декількох східних областях.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу