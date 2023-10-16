Українські Карпати замело снігом, вдарив мороз: фото засніжених вершин

Українські Карпати уже відчули зиму. 16 жовтня засипало снігом гору Піп Іван Чорногірський. Температура опустилась до 6 градусів морозу.

На горі хмарно та туманно, а вітер досягає чотирьох метрів за секунду. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, інформує 24 Канал.

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Станом на 08:00, 16:10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 метрів), вітер західний, 4 метри за секунду, температура повітря мінус 6 градусів,

– йдеться в повідомленні.

Рятувальники також опублікували фото з гори. Станцію і дійсно погано видно через сніг та туман.



Піп Іван у снігу / Фото з фейсбуку Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

У мережі користувачі також уже встигли поширити фото та відео засніжених гір. Зима у Карпатах завжди чудова, навіть у жовтні, – коментують українці.



Українські Карпати замело снігом / Скриншот з відео

Гора Піп Іван – одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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