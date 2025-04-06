Удень ведмежата вовтузилися під сонцем, уночі все замело снігом: як змінилася погода в Карпатах
- У неділю, 6 квітня, в Україні настало похолодання.
- Уночі температура в Карпатах знизилася до -10 градусів за Цельсієм, у горах випав сніг.
У неділю, 6 квітня, у багатьох регіонах України випав сніг. Різке похолодання настало і в Карпатах.
Про погоду в горах розповіли в Державній прикордонній службі України, передає 24 Канал. Уночі температура повітря там опустилася до -10 градусів за Цельсієм, вирував вітер.
Дивіться також Зима посеред квітня: сніг накрив Львів, Одесу та ще багато міст України – казкові кадри
"Зимова казка" в Карпатах
Прикордонники розповіли, як іще вчора натрапили на "класичну карпатську ідилію" – двох ведмежат, що вовтузились у траві під теплим сонцем. Однак уже вночі все замело снігом.
Гори в цьому регіоні все ж вміють дивувати. Та милуватися цією зимовою казкою рекомендуємо здалеку або просто під час перегляду нашого відео,
– зазначили в ДПСУ.
Прикордонники показали зміну погоди в Карпатах: дивіться відео
До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха наголосила, що це похолодання не можна назвати надзвичайно аномальним. Проте різке зниження температури у квітні негативно вплине на рослини, зокрема плодові дерева, через теплу зиму й березень.