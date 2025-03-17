"Подих справжньої зими": у Києві пішов сніг посеред березня
- У Києві понеділок, 17 березня, як і обіцяли синоптики, пішов сніг.
- Місцями через опади видимість на вулицях міста була обмеженою.
У понеділок, 17 березня, погода у Києві здивувала місцевих жителів. Попри календарну весну, в столиці пішов сніг.
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Там поділилися кадрами, як у Києві падає сніжить.
Дивіться також Чи вдарять в Україні сильні морози
У Києві падає сніг
Низка столичних телеграм-каналів вдень 17 березня почали публікувати відео, на яких видно, як в столиці йде сніг. Через те, що в місті "плюсова" температура, він майже одразу тане.
Попри те, що здавалося б, що це неочікуваний "сюрприз" природи, про такі погодні умови попереджали синоптики "Укргідрометцентру".
Вони прогнозували на сьогодні, 17 березня, в Києві невеликий мокрий сніг. Зазначалося, що температура повітря коливатиметься на рівні +1 градуса до 3 градусів тепла.
Так, "зиму посеред весни" помітила в окремих районах міста. Місцями через опади видимість на вулицях міста була обмеженою. Тож будьте обережні на дорогах!
Нагадаємо, що нещодавно, а саме 15 березня, на Волині випав сніг. Сніговий покрив становив понад 9 сантиметрів. У мережі повідомляли, що сніг випав у різних населених пунктах області. Зокрема, зима прийшла до сіл Жиричі та Гірники Ковельського району. Снігом засипало також Волицю, Шацьк і Видраницю.
Зауважимо, що в цей день сніг також падав у Львові та області. Після декількох теплих днів, коли температура повітря сягала +18 градусів, сніг став справжнім сюрпризом для мешканців та гостей міста.