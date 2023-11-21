Коли Київ накриє перший сніг

У частині областей України вже випав сніг. Подекуди майже 20 сантиметрів опадів. Незабаром сніг очікується й у столиці.

Так, у Києві очікується сніг та ожеледиця. Про це повідомили в КМДА, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Подекуди 20 сантиметрів опадів: синоптики розповіли, де в Україні випало найбільше снігу

Коли у столиці йтиме сніг

Місцева влада зазначила, що сніг очікується вже найближчими днями. Окрім того, подекуди буде ожеледиця. Тож водіїв закликають подбати про безпеку на дорозі.

Окрім того, під час снігопадів не паркуйте автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах.

При погіршенні погодних умов не виїжджайте в місто на авто, щоб не створювати затори, адже в них стоїть снігоприбиральна техніка і машини інших екстрених служб. Надавайте перевагу громадському транспорту,

– закликали в КМДА.

Додали, що дорожня техніка готова виїжджати на превентивну обробку вулиць. Загалом "Київавтодор" підготував 533 одиниці. Також для обробки покриттів заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.

Цікаво До -14 градусів: коли в Україні посиляться морози – синоптик назвав дату