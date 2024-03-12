Несподіваний снігопад у Києві: весна здивувала столицю – фото
Столичний ранок 12 березня зустрів киян несподіваним снігопадом. Фотографії засніженого Києва швидко заполонили соцмережі, демонструючи зимову атмосферу у весняний період.
Весняний Київ несподівано вкрився білим покривалом, викликавши здивування та захоплення містян. Журналісти 24 Каналу поділилися світлинами зимової казки посеред березня.
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Весняний сюрприз від погоди
Водночас Український гідрометцентр опублікував прогноз на наступний день, 13 березня, для Київської області, обіцяючи мешканцям столиці хмарну погоду з проясненнями.
Також очікується невеликий дощ та мокрий сніг, що змішається з весняною атмосферою міста.
Прогноз погоди на 13 березня по Київської області. Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг.️ Вітер переважно південно-східний, від 7 до 12 метрів на секунду,
– повідомляє Український гідрометцентр.
Температурні показники вночі коливатимуться від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 6 градусів тепла.
Засніжена весняна столиця України 12 березня / Фото 24 Каналу
Попри капризи погоди, весняний настрій у Києві залишається незмінним. Загалом снігопад лише додає місту особливого шарму.
Попередження від Укргідрометцентра
В Україні оголошено попередження про небезпечні гідрологічні явища, що триватимуть з 12 по 15 березня через підвищення та утримання високих рівнів води.
- Затоплення заплавних територій та доріг на заплаві спостерігатиметься на річці Десна та її притоці Снов. Це призведе до порушення транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області, де оголошено жовтий рівень небезпеки.
- Також на Верхньому Дніпрі (в межах країни) фіксується затоплення заплави, що порушує транспортне сполучення прирічкових сіл, зокрема водами Сожу та Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області. Тут зафіксовано помаранчевий рівень небезпеки.
- Відповідні служби закликають мешканців зазначених районів бути максимально обережними, утримуватися від поїздок у зони можливих затоплень та слідкувати за оперативною інформацією. Органи місцевої влади та рятувальні служби здійснюють всі необхідні заходи для забезпечення безпеки населення та мінімізації наслідків підвищення рівнів води.