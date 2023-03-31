У квітні знову йтиме сніг: де чекати негоду та мороз

Вже у суботу розпочнеться другий місяць весни. Втім, поспішати ховати подалі теплі речі не варто. Синоптики попереджають, що знову можливий сніг та мороз.

Початок квітня характеризуватиметься як прохолодний, нестійкий та вологий. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дізнайтеся більше Чи буде ще у квітні сніг, морози до -15 і коли прийде потепління: інтерв'ю з синоптикинею Птухою

У яких областях ще можливий сніг

"2 і 3 квітня часом дощі. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській області можуть бути ще навіть з мокрим снігом", – зазначила Птуха.

Також синоптикиня наголосила, що чогось дуже аномального у цьому немає. Звичайно ж, не кожного року у квітні спостерігається сніг, однак, загалом це є нормою. Зауважимо, наразі синоптики не фіксують сильних морозів у найближчому майбутньому.

Згідно з архівами Укргідрометцентру, навіть у 20-х числах квітня на Київщині спостерігалися снігопади. Зокрема, мокрий сніг. Звичайно ж, це короткочасно, – максимум дві доби, подекуди навіть пів дня. Однак, затоки холоду ще можуть бути.

Середня місячна температура прогнозується у межах 9 – 13 градусів тепла (у Карпатах +7...+8). Це трішечки, на 1 – 1,5 градуса, вище за кліматичну норму.

Перший тиждень квітня буде характеризуватися вологою погодою, варто чекати на опади.

Коли в Україну повернеться тепла погода

Незначне потепління в Україні буде відчутне вже у перші дні нового місяця. Так, 1 та 2 квітня має потішити нас сонцем та безвітряною погодою.

За прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря у ці дні підніметься до 12 – 15 градусів тепла вдень, а вночі триматиметься на рівні 2–5 градусів тепла.

Найтепліше – на Півдні та на Заході, у цих регіонах буде також досить сонячно. Тоді як на Півдні та Сході – хмарно, вночі прогнозують невеликий дощ.