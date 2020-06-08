Град та сніг випали у Сколівському районі на Львівщині напередодні. Зокрема, негода вирувала у селах Гребенів та Коростів.

Фото та відео грози, яка 7 червня принесла із собою сніг, опублікували користувачі соцмереж, повідомляє 24 канал.

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На фото з фейсбук-сторінки Олега Стефанишина видно зелену траву в селі Гребенів, яку засипало білим снігом. А дописувач в руках тримає град, розміром з плоди вишні.



Сніг випав на Львівщині / Фото з фейсбука Олега Стефанишина



Наслідки негоди на Львівщині / Фото з фейсбука Олега Стефанишина

У коментарях до допису користувачі пишуть, що град та сніг пошкодили городину.

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Негода вирувала і в сусідньому від Гребенева селі Коростів – за 8 кілометрів від міста Сколе. Поля покриті досить великим шаром снігу, для літа це – аномальне явище.

Сніг у селі Коростів Львівської області / Фото: Рота Дпс М.Львова.

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