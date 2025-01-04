Справжня казка: Львів щедро засипає снігом

У Львові 4 січня пішов лапатий сніг. Місто засипає пухким снігом, але водії попереджають, що дороги можуть бути слизькими.

Температура у Львові стрімко знизилася, що спричинило рясний снігопад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Як Львів вкривається снігом

У Львові 4 січня почав падати лапатий сніг. Це створило особливу зимову атмосферу.

Архітектурні пам'ятки міста виглядають по-особливому захопливо під шаром снігу.

Водії, втім, попереджають, що дороги міста можуть бути слизькими, поки комунальні служби не розчистять сніг. Видимість також дещо обмежена. Можлива зокрема ожеледиця, водіям рекомендовано тримати дистанцію.

Наразі, близько 18:00 4 січня у місті фіксують температуру у 3° нижче нуля. На Львівщині прогнозують від -8 до -13° вночі. Вдень потеплішає – від 4° нижче нуля до 1° тепла.

У Львові почав рясно падати сніг: дивіться відео

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Снігопад біля собору Святих Ольги та Єлизавети у Львові: дивіться відео

Нагадаємо, у Києві цього ж дня, 4 січня, спостерігали сильний снігопад, що погіршив видимість на дорогах. У столиці також сильні пориви вітру.