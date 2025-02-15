Сніг й обледеніння ускладнюють роботу: що відбувається на місці удару по ЧАЕС
- Російські окупанти завдали удару по укриттю 4 енергоблоку Чорнобильської АЕС, і рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.
- Роботу ускладнюють мінусова температура, сніг та обледеніння, але радіаційний фон залишається в межах норми.
- Верхолази проводять роботи з розкривання конструкцій та заповнення пустот вогнегасними речовинами.
У ніч проти 14 лютого російські окупанти завдали цинічного удару по укриттю 4 енергоблоку Чорнобильської АЕС. Наразі рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ДСНС Андрія Даника під час брифінгу біля пошкодженого конфайнменту станції.
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Що відбувається біля саркофагу ЧАЕС зараз
Так, станом на 15:00 15 лютого горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.
Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів,
– вказує Даник.
Постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень.