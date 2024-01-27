Сніг йтиме кілька днів поспіль: де будуть помірні опади
Джерело:Укргідрометцентр
У частині областей України знову йде сніг. Опади будуть декілька днів поспіль.
Так, синоптики спрогнозували, в яких областях чекати опадів найближчими днями. Коли вони припиняться, передає 24 Канал.
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Де йтиме сніг найближчими днями
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 27 січня пройде невеликий мокрий сніг. Вдень на Півдні країни з дощем, в західних областях помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.
Упродовж суботи від 4 морозу до 2 тепла, вдень у південній частині та на Закарпатті 1 – 6 тепла.
Протягом доби 28 та вночі 29 січня в більшості областей очікується невеликий сніг. Втім, вдень понеділка вже без опадів.
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Температура повітря вночі 3 – 8 градусів морозу, щоправда, 29 січня при проясненнях до -11. Вдень 0 – 5 морозу. На Півдні вночі 1 – 6 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.
Також в Укргідрометцентрі попередили, що на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. У суботу на Заході, у понеділок на Півдні подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
У Карпатах часом сніг. Вночі 8 – 14 морозу, вдень 3 – 9 морозу.
Яка буде погода в лютому
- Раніше синоптикиня Укргідрометцентру зауважила, що поки зарано детального говорити про погоду на лютий.
- Однак, є певні тенденції того, що в лютому середня місячна температура може бути на 1 – 1,5 градуса вище за кліматичну норму. Втім, така різниця не є великою.
- Наталія Птуха зазначила, що можуть бути різні періоди. Початок лютого в Україні може бути з морозами.
- "Тобто така більш зимова погода. Але це абсолютно не виключає якихось періодів теплішої погоди з підвищенням температури", – додала синоптикиня.