Сніг йтиме кілька днів поспіль: де будуть помірні опади

У частині областей України знову йде сніг. Опади будуть декілька днів поспіль.

Так, синоптики спрогнозували, в яких областях чекати опадів найближчими днями. Коли вони припиняться, передає 24 Канал.

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Де йтиме сніг найближчими днями

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 27 січня пройде невеликий мокрий сніг. Вдень на Півдні країни з дощем, в західних областях помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.

Упродовж суботи від 4 морозу до 2 тепла, вдень у південній частині та на Закарпатті 1 – 6 тепла.

Протягом доби 28 та вночі 29 січня в більшості областей очікується невеликий сніг. Втім, вдень понеділка вже без опадів.

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Прогноз погоди на 28 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура повітря вночі 3 – 8 градусів морозу, щоправда, 29 січня при проясненнях до -11. Вдень 0 – 5 морозу. На Півдні вночі 1 – 6 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

Також в Укргідрометцентрі попередили, що на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. У суботу на Заході, у понеділок на Півдні подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

У Карпатах часом сніг. Вночі 8 – 14 морозу, вдень 3 – 9 морозу.

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