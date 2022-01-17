Сніг, штормовий вітер та похолодання: українців попередили про негоду

В Україні у вівторок, 18 січня, посиляться пориви вітру. Негода, яка останніми днями чимало дошкуляє українцям, не планує зупинятися.

Зокрема, вітер в Україні пошкодив покрівлі дахів, а в Києві встановив рекорд швидкості – 23 метри на секунду. Синоптики прогнозують, що буде чергове посилення.

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ДСНС попереджає про небезпеку

Про значну небезпеку попередили рятувальники. Адже Укргідрометцентр прогнозує, що пориви вітру будуть зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. При цьому оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Водночас 17 січня вдень в Україні пориви вітру фіксують на рівні 17 – 22 метри за секунду, також І рівень небезпечності, жовтий.

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях пориви сильніші – 25 – 30 метрів за секунду. На цій території оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Що відомо про сильний вітер в Україні

У Києві 14 січня сильний вітер зірвав рекламний щит і відкинув його на автомобіль, розбивши лобове скло. Тоді на ньому утворилася чимала "павутина". Ніхто з перехожих не постраждав, хоча машина стояла біля житлових будинків.

Також у Львові ввечері 14 січня раптово вдарив грім та спалахнула блискавка. Очевидці ділилися епічними кадрами. Такий "подарунок" серед зими неабияк здивував львів'ян.

Потужний вітер у Харкові пошкодив прапор України, розташований на найвищому флагштоку Європи. Величезне полотнище розірвало на 2 частини.

А сильний вітер, який на вихідних вирував у столиці, зірвав покриття з нового спортмайданчика на Позняках. Попри те, що площа спортмайданчика є доволі великою, вітер повністю зірвав покриття і жбурнув його на металеву огорожу. У деяких місцях він навіть закрутив його в рулони.

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Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у Карпатах та закликали не відправлятись у високогір'я. Подекуди в горах густий туман та сильний вітер.