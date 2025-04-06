Зима посеред квітня: сніг накрив Львів, Одесу та ще багато міст України – казкові кадри
- 6 квітня в багатьох містах України різко знизилася температура та випав сніг. Опади були у Львові, Одесі, Надвірній тощо.
- У Львові для прибирання вулиць було залучено 38 машин спеціальної техніки, а в Одеській області сніг впав на квітучі дерева.
- Івано-Франківська область також підпала під вплив негоди, зокрема на горі Піп Іван температура опустилася до -12 градусів, а в Надвірній очікуються значні снігопади.
У багатьох містах України 6 квітня різко знизилася температура та випав сніг. У мережі вже діляться кадрами незвичної для весняного місяця погоди.
Серед міст, які припорошило снігом, були Львів, Одеса, Надвірна тощо. Яким був сніг в Україні 6 квітня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Різке похолодання, мокрий сніг та дощі: погода в Україні на 6 квітня
У яких містах України вже випав сніг
- Львів
Негода прийшла спочатку у західні області нашої держави. Сніг вночі та зранку випав у Львові.
У Львові 6 квітня випав сніг / Фото Наталі Пристанської, 24 Канал
У Львівській міській раді вже розповіли, що до прибирання вулиць та хідників у громаді було залучено 38 машин спеціальної техніки. Серед них: 15 піскорозкидачів, 18 підмітальних та посипальних тракторів та 5 навантажувачів. Також було залучено 2 мотощітки та 1 058 двірників.
Вулиці Львова вкрило снігом / Фото Ірини Пундор та Сергія Поповича, 24 Канал
- Одеса та область
Сніг пішов також і в Одеській області. Засніжило саму Одесу, а також Роздільну та Подільськ.
В Одеській області у квітня пішов сніг: дивіться відео
На кадрах можна побачити, що сніг випав тоді, коли дерева пустили вже зелене листя, а також почали квітнути. Сніг змішався з білим та рожевим цвітом.
На Одещині сніг впав на квітучі дерева: дивіться відео
Засніжило також і в Березівці, про що пишуть кореспонденти Суспільного.
Одеську область вкрив сніг / Фото Суспільного та з соцмереж
- Прикарпаття
Також негода завітала й в Івано-Франківську область. У ДСНС повідомили, що на горі Піп Іван туман, видимість обмежена, а температура повітря становить -12 градусів. Також вершину добре вкрило снігом.
На горі Піп Іван 6 квітня випав сніг / Фото ДСНС
Також сніжні опади випали й в урочищі Заросляк. Там температура повітря опустилася до -5 градусів.
Урочище Заросляк також в снігу / Фото ДСНС
Місцеві ЗМІ пишуть, що на дільницях у гірській місцевості бригади провели протиожеледну обробку покриття доріг ще ввечері. Більше техніки залучено вже вранці, тож проїзд на дорогах для транспорту забезпечено.
Окрім того, засніжило також і у місті Надвірна. За інформацією синоптиків, протягом дня на території Івано-Франківщини будуть значні снігопади, місцями налипання мокрого снігу.
Надвірна також у снігу / Фото Вероніки Гавриленко, 24 Канал
- Інші міста та регіони України
Сніг також фіксували у Тернополі. Разом із цим у місті утворився туман та була обмежена видимість.
У Тернополі також ішов сніг: дивіться відео
Укрзалізниця показала, що опади вкрили також і залізничні колії. Попри це, потяги продовжують курсувати за маршрутами та розкладом.
Сніг вкрив залізничні колії: дивіться відео
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