Київ та Львів засипало снігом: яскраві кадри зимової казки

У Києві та Львові вранці 10 грудня випало багато снігу. У мережі вже активно діляться фото та відео зі справжньою зимовою казкою.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища через негоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА, КМВА та користувачів соціальних мереж.

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У Києві випало багато снігу

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що в українській столиці вже випав мокрий сніг. Спецтехніка "Київавтодору" вже очищує дорожнє покриття.

До обробки дорожнього покриття залучені 233 одиниці спецтехніки "Київавтодор" та 143 працівники у складі 22 бригад з ручного прибирання. Насамперед фахівці обробляють та очищають міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски й підйоми,

– зазначили в КМДА.

У Києві спецтехніка вже працює на дорогах / Відео КМДА

Водночас там наголосили, що у парках та скверах залучено 598 працівників та 47 одиниць техніки "зеленбудів". Протиожеледну обробку у дворах та прибудинкових територіях виконують 3,5 тисячі працівників керівних компаній.

Через сніг на київських дорогах можлива ожеледь / Відео КМДА

У Київській міській військовій адміністрації своєю чергою попередили киян про налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. Через це у місті оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

"Будьте уважні та обережні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – написали в КМВА.



Сніг у Києві 10 грудня / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Засніжило також і у Львові

Вранці 10 грудня сніг також випав і у Львові. Через негоду на автівках уже утворився шар криги на склі, який водіям треба розтоплювати та розчищати.



На автівках у Львові вже є сніг / Фото з телеграм-каналу Ігоря Зінкевича

Сніг у місті почав іти ще звечора. Кореспонденти 24 Каналу зазначили, що сніжило у місті швидко, через що майже одразу утворився товстий шар снігової кірки.

Яким був сніг у Львові 10 грудня / Фото Вероніки Гавриленко та Михайла Геми, 24 Канал

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До слова, синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища у кількох областях нашої держави 10 грудня. Мовилося про ожеледицю, ожеледь, а також мокрий сніг.