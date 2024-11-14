Час Jingle Bells і зимової казки: вночі Україну продовжило засипати снігом

Ніч на 14 листопада знову видалася сніжною у більшості областей нашої країни. Українці активно ділять фото та відео зимової краси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. У четвер, за винятком південних областей, очікуються ожеледиця та налипання мокрого снігу.

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Сніг в Україні

Так, у мережі пишуть, що сніг цієї ночі накрив Дніпропетровську, Полтавську, Кіровоградську, Вінницьку, Івано-Франківську та інші області.

Особливо багато снігу випало у Харкові, де він порадував місцевих казковими краєвидами, проте додав роботи місцевим комунальникам. Мешканці міста публікують відео, на яких видно значний шар снігу, який комусь потрібно було прибрати.

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Тому комунальні служби Харкова вели роботи з прибирання першого снігу від самого ранку. Вони розчищають внутрішньоквартальні дороги, тротуари та прибудинкові території. До робіт залучено понад 1,6 тисяч осіб та спецтехніка підприємства.

Комунальники прибирають сніг у Харкові: фото Харківської міськради

У такі сніжну погоду радимо водіям дотримуватись безпечної дистанції. Рухайтеся на зниженій швидкості та уникайте різких маневрів, які можуть спричинити ковзання. Не менш уважними мають бути й пішоходи – пам'ятайте, у погано погоду гальмівний шлях авто збільшується.

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