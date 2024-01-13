Захурделило в Україні: автівки застрягають у заметах, міста у полоні снігопадів
Україну 13 січня рясно засипає снігом. Через негоду автівки почали застрягати у заметах, а також є аварійні відключення світла.
Аби не виникло складної ситуації на дорогах, комунальні служби активно розчищають дорожнє полотно. Як міста засипає снігом – передає 24 Канал.
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Снігопади накрили Україну
Синоптики прогнозували майже на всій території України 13 січня снігопади. Так, Одещину накрили рясні опади. Мережею ширяться кадри, як місто поринає у зимову сніжну казку.
Снігопад в Одесі: дивіться відео
Заметіль на Одещині: дивіться відео
Рясний сніг в Одесі: дивіться відео
Однак, варто зазначити, що снігопади можуть заподіяти лиха. Так, на дорогах виникають затори, автомобілі застряють у заметах. Окрім того, пориви вітру можуть пошкодити лінії електропередач, що викличе знеструмлення.
У заметах – автомобілі, карети швидкої та пасажирські автобуси
Через рясні опади на дорогах уже виникають проблеми. Зокрема, У Рівненській області через негоду в заметах застрягали автомобілі та карети швидкої. Лише у Дубенському районі Рівненщини застрягло у заметі щонайменше 3 пасажирських автобуси та карета швидкої.
Через снігопади на дорогах Рівненщини виникли проблеми / Фото ДСНС
Активно працюють дорожні служби й на Житомирщині, де також сніжить. Комунальні служби від ночі почали розчищати дороги, а також оброблюють їх, аби не виникло ожеледиці.
На Житомирщині через снігопади від ночі розчищають дороги: дивіться відео
В Івано-Франківській області через негоду у заметі також застряг пасажирський автобус. Рятувальники прибули на місце й оперативно деблокували автобус.
Рятувальники деблокують транспортні засоби із заметів / Фото ДСНС
Окрім того, у Хмельницькій області через негоду вже є знеструмлення щонайменше у 14 населених пунктах. Наразі фахівці докладають максимальних зусиль, аби заживити споживачів.