Уже незабаром: де і коли в Україні йтиме сніг

Уже цього тижня в Україні очікується сніг. Однак заметілі не буде. Ще збережеться тепла погода.

Опади знову прогнозують вже з середи. Очікуються дощі, а подекуди мокрий сніг, передає 24 Канал.

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Де прогнозують мокрий сніг

У вівторок, 7 листопада, жителям майже всіх областей України ще не знадобляться парасольки. Так, дощ прогнозують лише на Закарпатті та в Карпатах.

До речі, вночі 3 – 8 градусів тепла, на узбережжі морів навіть до +12. Вдень 11 – 16, а на Півдні традиційно більше – ще до +20 градусів.

8 – 9 листопада пройдуть дощі, вночі в Карпатах з мокрим снігом,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Втім, вдень четверга в більшості областей, крім Сходу, опади припиняться. І хоча температура дещо знизиться, втім, морозів ще не буде. Так, вночі 1 – 6 тепла, вдень 6 – 13.

Тим часом на Півдні вночі 7 – 12, вдень 8 листопада 13 – 19, а вже 9 листопада очікується 9 – 14 градусів тепла.

До слова, вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, з поривами 5 – 12 метрів на секунду. Однак, у вівторок у Карпатах, у четвер у східних та південно-східних областях місцями 15 – 20.

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Цікаво! Зауважимо, що за прогнозом синоптиків, середня місячна температура передбачається у межах 2 – 7 градусів тепла. Це близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується в межах 34 – 65 міліметрів. Однак у горах Криму та місцями в Карпатах до 100 міліметрів, що в межах норми. Тільки в північно-східних областях 28 – 32, що дещо менше за норму.