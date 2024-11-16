Уже вирує справжня зима: у Карпатах на кордоні з Румунією по коліна засипало снігом
Поки жителі більшостей областей ще звикають до перших заморозків та мокрого снігу у Карпатах уже вирує справжня зима. Багато снігу там випав поблизу українського кордону з Румунією.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України. Прикордонники також показали кадри цієї справжньої зимової казки.
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Який вигляд зараз мають сніжні Карпати
Прикордонники показали фото з села Шибене, що на Прикарпатті, де пролягає українсько-румунський кордон. На кадрах можна побачити засніжені дороги, верхівки сосен та ялинок, а також замерзлий колючий дріт, який проходить повз лінію кордону.
Доки дехто з нас тільки звикає до морозних ранків, на кордоні зима вже повноправно лютує,
– написали у ДПСУ.
Який вигляд має засніжений кордон України з Румунією / Фото ДПСУ
Окрім того, прикордонники також опублікували відео, на якому зображений неймовірний краєвид заходу сонця на українсько-румунському кордоні. Все це також відбувається на тлі засніжених вершин гір, вкритих хмарами, наче ковдрою.
Захід сонця у засніжених вершинах Карпат / Відео ДПСУ
До слова, синоптикиня Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що поки що в Україні не настала метеорологічна зима. Адже для цього потрібен стійкий перехід температури повітря через 0 градусів, чого наразі немає.