Уже вирує справжня зима: у Карпатах на кордоні з Румунією по коліна засипало снігом

Поки жителі більшостей областей ще звикають до перших заморозків та мокрого снігу у Карпатах уже вирує справжня зима. Багато снігу там випав поблизу українського кордону з Румунією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України. Прикордонники також показали кадри цієї справжньої зимової казки.

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Який вигляд зараз мають сніжні Карпати

Прикордонники показали фото з села Шибене, що на Прикарпатті, де пролягає українсько-румунський кордон. На кадрах можна побачити засніжені дороги, верхівки сосен та ялинок, а також замерзлий колючий дріт, який проходить повз лінію кордону.

Доки дехто з нас тільки звикає до морозних ранків, на кордоні зима вже повноправно лютує,

– написали у ДПСУ.

Який вигляд має засніжений кордон України з Румунією / Фото ДПСУ

Окрім того, прикордонники також опублікували відео, на якому зображений неймовірний краєвид заходу сонця на українсько-румунському кордоні. Все це також відбувається на тлі засніжених вершин гір, вкритих хмарами, наче ковдрою.

Захід сонця у засніжених вершинах Карпат / Відео ДПСУ

До слова, синоптикиня Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що поки що в Україні не настала метеорологічна зима. Адже для цього потрібен стійкий перехід температури повітря через 0 градусів, чого наразі немає.