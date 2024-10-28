Коли в Україні йтиме сніг

Уже незабаром в Україні різко знизиться температура. У частині областей очікується сніг.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.ua. Також сказав, коли саме чекати снігу.

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Коли буде сніг

Метеоролог зазначив, що найближчими днями на території України під впливом поля високого тиску буде переважати відносно тепла та спокійна погода, без істотних опадів.

Втім, на межі жовтня й листопада відбудуться суттєві зміни в погодних умовах, пов'язані з розвитком активної циклонічної діяльності на півночі Європи.

Наслідком таких змін стане різке зниження температури повітря, поривчастий вітер та короткочасні дощі, які місцями у західних та північних регіонах поступово зміняться на мокрий сніг та снігову крупу,

– наголосив Кібальчич.

За прогнозом синоптика, сніг в Україні очікується уже в перші вихідні листопада. Втім, поки лише у частині областей.

Так, у суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Будуть невеликі, місцями помірні дощі.

Вдень у північних та місцями західних областях можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа,

– зазначив метеоролог.

До речі, температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6 – +11 градусів, тільки у західних і північних областях +2 – +7.

Вночі неділі без істотних опадів. Однак вдень 3 листопада на Півночі та Заході очікується дощ із мокрим снігом. У решті областей – без істотних опадів. Вночі -3 – +2, вдень лише +2 – +7 градусів.

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Чи буде ще бабине літо цього року

Напередодні в інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух відповіла, чи чекати ще бабиного літа.

Метеорологиня зазначила: "Температура повітря поступово знижується, як і зазвичай у цей період. Тому суттєве підвищення середньої за добу температури вище +15 градусів малоймовірне".