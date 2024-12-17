Коли в Україні йтиме сніг: чи утвориться сталий покрив уже незабаром

Найближчими днями сильних снігопадів в Україні ще не буде. Лише в частині областей очікуються невеликі дощі та мокрий сніг.

Коли утвориться сталий сніговий покрив, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

На початку тижня, 15 і 16 грудня, йшов мокрий сніг, навіть переважно дощ. В Укргідрометцентрі прогнозували, що сніговий покрив, який був у більшості західних і північних областей, інтенсивно тане і змиється дощем впродовж вівторка.

"Залишиться хіба що на крайніх точках прикордонних областей на Північному Сході, – Сумщині й Чернігівщині. Утім, до кінця тижня, скоріше за все, там також розтане", – зазначила Наталія Птуха.

Звичайно ж, сніговий покрив ще залишається на високогір'ї Карпат. На ранок 15 грудня його максимальна висота становила 42 сантиметри.

Наступного тижня знову можуть бути атмосферні процеси з Північного Заходу. Можливо, трохи додадуть все ж таки опадів. Якщо температура буде дещо нижче за 0 градусів, буде мокрий сніжок і тоді може утворитися трохи снігового покриву,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

Водночас наголосила, сильні опади не очікуються. 16 грудня були помірні дощі, без якихось негативних наслідків.

"Так, це дощ посеред грудня. Але зараз, в умовах зміни клімату, це стає дедалі звичнішим явищем", – зауважила Наталія Птуха.