Різке похолодання і снігопади: коли і які регіони накриє морозна погода

В Україні до кінця тижня прогнозують суху відносно теплу погоду, та уже з середини наступного тижня, орієнтовно з 15 листопада, прогнозують різке похолодання. Ба більше, в деяких регіонах – можливі сильні снігопади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані радару погоди Ventusky.

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За прогнозами, атмосферний фронт з південного заходу принесе снігопади на Буковину та Прикарпаття вранці 15 листопада. До кінця дня сніг засипле західну, північну та центральну Україну.

Похолодання та снігопади

Тож, уже наступної п'ятниці, 15 листопада, температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів за Цельсієм, а вночі в Карпатах очікуються заморозки до -4 градусів. В суботу, 16 листопада, очікуються несприятливі погодні умови, які охоплять східні, південні, центральні та частково північні області. У деяких областях очікуються сильні снігопади.

Денна температура сягатиме максимум +2 градусів за Цельсієм. З настанням ночі 17 листопада очікується зниження температури до -1-5 градусів за Цельсієм по всьому регіону. У Карпатах буде ще холодніше, там очікується падіння температури до 7 градусів нижче нуля.

У другій половині дня 17 листопада в Донецькій області очікується снігопад. За прогнозами метеорологів, сніжна погода незабаром покине межі країни.

Водночас зазначимо, що перший сніг в Україні уже де-не-де пролітав. Так, у понеділок, 4 листопада, сніг випав у Харкові та Дніпрі, а згодом його побачили уже в Києві.