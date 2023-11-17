Значний сніг, мороз та ожеледиця: в Україні посилиться негода
Джерело:Укргідрометцентр
Уже з цієї ночі в Україні прогнозують ускладнення погоди. У частині областей пройдуть помірні дощі. Тим часом в інших вже буде значний сніг та ожеледиця.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. До речі, на вихідних температура відчутно знизиться, пише 24 Канал.
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Де буде значний сніг, а в яких областях пройдуть дощі
Ускладнення погодних умов очікується 18 – 19 листопада.
У суботу в західних, Житомирській та Вінницькій значний сніг, на дорогах ожеледиця. У південній частині помірні дощі, вдень на Кіровоградщині, Черкащині та Дніпропетровщині мокрий сніг та дощ,
– спрогнозували синоптики.
Додали, що в неділю на Півдні пройдуть значні опади, переважно у вигляді дощу. Тим часом у центральних, вдень і в східних областях помірні дощ та сніг. На решті території без істотних опадів.
Також у вихідні в південній частині та східних регіонах очікується посилення вітру. Пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. На Південному Сході й у Криму 19 листопада подекуди до 25 метрів на секунду.
Температура вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень 0 – тепла, на Півдні країни вночі та вдень 4 – 10 тепла,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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