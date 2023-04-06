Сніг ще буде: на скільки днів в Україні затримається негода і морози

Зима не поспішає відступати – найближчими днями на Заході України знову випаде сніг. Вночі синоптики прогнозують морози.

Квітень уже встиг здивувати українців аномальною погодою: мешканці низки областей, зокрема на Заході та Півдні нашої країни сьогодні прокинулись у зимовій казці. А ось комунальники та водії, вочевидь, приємного у цій погоді бачать мало. 24 Канал розповідає, як довго сніжитиме в Україні.

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Погода на завтра

За даними Укргідрометцентру, у п'ятницю, 7 квітня, у Північно-Східних та Східних областях – помірні дощі, температура вночі 4 – 9 градусів тепла, удень 12 – 17 градусів тепла.

На Закарпатті та Прикарпатті – слід очікувати мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вночі на дорогах може бути ожеледиця; температура вночі опуститься до 0 – 5 градусів морозу, удень 0 – 5 градусів тепла.

На решті території без істотних опадів, лише у Дніпропетровській, Запорізькій, місцями в Київській областях невеликий дощ. Температура вночі сягатиме 1 – 6 градусів тепла, удень 6 – 11 градусів тепла.

Синоптики попередили, що Україну накрив циклон, який приніс опади. На Заході 7 квітня знову очікується сніг, а в інших областях України – дощ. Попри те, що погода буде з позначкою плюс, можливі сильні пориви вітру, а у деяких Північних та Центральних районах туман.



Прогноз погоди на 7 квітня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Погода на вихідних

У суботу, 8 квітня, у багатьох областях можливий часом невеликий дощ. Тоді як, у Карпатському регіоні невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. У Південних областях істотних опадів не прогнозують.

Температура вночі 3 – 8 градусів тепла, удень 10 – 15 градусів: у Південних, Східних та Північно-Східних областях до 17 градусів; у Західних областях вночі близько 0 градусів, удень 8 – 13 градусів тепла. На Закарпатті та Прикарпатті 5 – 10 градусів тепла; у Карпатах уночі 3 – 8 градусів морозу, удень 0 –5 градусів тепла.