Чи буде в Україні сніжна зима

Раніше у грудні утворювався сталий покрив у більшості областей. Тільки на Півдні не кожного року. Втім, у перший місяць цієї зими снігу в Україні майже не було.

Та чи чекати сильних снігопадів далі, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

Наталія Птуха зазначала, що до кінця грудня сніговий покрив по території нашої держави не очікується. Осередком зими й холодної погоди залишаються хіба що Карпати.

Синоптикиня розповідала, що з 26-го і до 30 – 31 грудня впливатиме поле високого тиску, яке унеможливить надходження атмосферних фронтів і забезпечить нам стабільну спокійну погоду без опадів.

Тенденція останніх років зберігається. Науковці зазначають, що такі поняття, як "утворення снігового покриву" на початку і "руйнування сталого снігового покриву" в кінці зимового сезону, вже є неактуальними.

Адже в умовах зміни клімату бачимо, що сніговий покрив у наших широтах якщо й утворюється, то досить короткочасний і такий, як кажуть, рваний, тобто лише місцями,

– наголосила Наталія Птуха.

До речі, за прогнозами Укргідрометцентру, очікується, що місячна кількість опадів у січні 2025 року буде 32 – 79 міліметрів, що в межах норми.