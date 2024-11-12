Де буде сніг найближчими днями

Цього тижня в Україні буде дощ з мокрим снігом. Також подекуди вдарить мороз до -6 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

Синоптики зазначали, що 12 листопада в західних, Житомирській і Вінницькій областях опади будуть переважно у вигляді мокрого снігу. Також попереджали, на дорогах ожеледиця, на Закарпатті та в Карпатах – ожеледь.

Температура протягом доби від -3 до +3 градусів. Тим часом на решті території України вночі без опадів, вдень у більшості областей невеликий дощ. Вночі +3 – -2 градуси, вдень +1 – +6. Однак, на Півдні 0 – +5 і +4 – +9 відповідно.

У наступні дві доби часом невеликий дощ, місцями, крім Півдня, з мокрим снігом,

– прогнозували в Укргідрометцентрі.

Також зазначили, температура вночі +2 – -2 градуси, вдень +1 – +6. На Півдні +1 – +7 та +3 – +9 відповідно, у Криму ще до +12 градусів.

У Карпатах буде невеликий сніг. Тільки вдень 14 листопада без опадів. Температура вночі -1 – -6 градусів, вдень близько 0.

Вітер в Україні південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

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