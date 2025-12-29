Коли прогнозують снігопади та хуртовини найближчим часом: точні дати
- Цього тижня в Україні прогнозуються снігопади та ожеледиця, зокрема 29 грудня та 30 грудня очікуються хуртовини та слизькі дороги.
- Початок січня також буде супроводжуватись снігом.
Зимова погода в Україні протримається й на нинішньому тижні. Опади будуть продовжуватися, а в окремі дні до негоди місцями додаватиметься вітер із поривами до 20 – 22 метрів за секунду. На дорогах і тротуарах може бути слизько.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Коли буде сильний сніг та хуртовини в Україні?
Наявні прогнози показують, що сніг йтиме в різних областях України щодня протягом тижня.
Так у понеділок, 29 грудня, циклону з півночі Європи принесе сніг, який місцями буде мокрим. Також можливе утворення хуртовин. На дорогах протягом дня буде ожеледиця та сніговий накат.
Нестійка та вітряна погода, тож сніжитиме буде також у більшості областей у вівторок, 30 грудня. Невеликий снігопад пройде на Півдні та Південному Сході. По всій території прогнозується ожеледиця.
В Україні буде падати сніг і в останній день року, 31 грудня. У Криму він місцями буде з дощем. Льодяний наліт на дорозі протримається і цього дня.
Новий рік почнеться з невеликого снігу лише у західних і північних областях вночі, а вдень – у Карпатах. Південно-Східна частина України 1 січня залишиться без істотних опадів, але на дорогах буде слизько.
У п'ятницю, 2 січня, опади прогнозуються вночі на Заході, а вдень – у північних, центральних та північно-східних областях. Місцями може утворюватися хуртовина, а на дорогах – ожеледиця.
3 січня сніг та мокрий сніг може пройти на більшості території. На Півдні опади будуть з дощем. Місцями мокрий сніг налипатиме і також може утворюватися туман.
У неділю, 4 січня, прогнозуються помірні та місцями значні опади на Лівобережжі України. Прогнозується сніг з дощем та ожеледиця. На Заході пройде невеликий сніг.
Яка погода загалом буде в найближчими днями?
Протягом наступного тижня в Україні триматиметься зимова погода. Через циклони буде сніг і мокрий сніг, а також морози та сильніший вітер. Протягом тижня прогнозуються морози та сильний вітер. Вночі стовпчики термометра показуватимуть понад 10 градусів морозу.
Зимовий холод прийде в Україну через рух арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з Білого моря. Він не лише утримуватиметься протягом тижня, але триватиме й деякий час далі.
Тим часом через негоду в Україні фіксуються наслідки й низка проблем. Через сильні пориви вітру та хуртовини відбуваються аварійні відключення світла, а авто часто потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди.