Як довго йтиме сніг в Україні: коли припиняться опади

Після аномального тепла в першій половині березня до України все ж прийшло похолодання. Частину областей уже замело снігом.

Чи чекати сильних снігопадів і коли припиняться опади – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

Синоптикиня розповідала, що на вихідних активні атмосферні фронти зумовлять дощі у західних і північних областях з переходом у сніг.

У Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях тимчасове утворення снігового покриву – місцями до 10 сантиметрів. Також подекуди можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Поки що це досить локально, але все одно треба бути готовими. Тому що особливо в березні усе залежать від температури, під час якої будуть йти ці опади. Якщо вже буде трохи нижче нуля, то, звичайно, весь цей комплекс зимових явищ може бути в цих регіонах,

– зазначила Наталія Птуха.

У неділю, 16 березня, у західних і північних областях можливий помірний мокрий сніг і дощ. У центральних і в більшості південних областей також будуть дощі. На решті території – без опадів.

17 березня очікується вже більш спокійна ситуація. Утім, все ж можливий невеликий сніг і мокрий сніг. На Півдні та Сході – з дощем. Синоптикиня зауважила, що там уже буде переміщуватися атмосферний фронт.

Циклон, який 15 – 16 березня буде формувати погоду, відійде. Натомість із північного заходу буде рухатися атмосферний фронт, який може спричинити 17 березня невеликі опади, переважно мокрий сніг.

18 – 19 числа буде без істотних опадів, але досить прохолодно. Надалі, з 20 березня, вже очікуємо посилення антициклону, погоду без опадів і поступове, досить повільне, але все ж таки підвищення температури,

– розповіла представниця Укргідрометцентру.

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До слова, місячна кількість опадів у березні очікується в межах 22 – 42 міліметрів (у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри). Це менше за норму.