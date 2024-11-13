Мокрий сніг та дощ по всій країні: якою буде погода в Україні 14 листопада

13 листопада 2024, 15:14
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Автор: Дмитро Усик

У четвер, 14 листопада, по Україні очікується погіршення погодних умов. Фактично всі регіони країни накриє мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 14 листопада

Синоптики очікують 14 листопада хмарну погоду у всіх областях.

На Півдні прогнозується невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман. Температура вночі опуститься до 0...+5, вдень підійматиметься до +4...+9. У Криму буде до +12.

На решті території невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень без опадів. Температура вночі в середньому від +3 до -2, вдень стовпчики термометра сягатимуть 0...+5.

В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі -1...-6, вдень близько 0.

В західних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 3 – 8  метрів за секунду.

Погода в обласних центрах

  • Київ +1...+3
  • Ужгород +3...+5
  • Львів +2...+4
  • Івано-Франківськ +2...+4
  • Тернопіль +2...+4
  • Чернівці +2...+4
  • Хмельницький +2...+4
  • Луцьк +1...+3
  • Рівне +1...+3
  • Житомир +1...+3
  • Вінниця +2...+4
  • Одеса +7...+9
  • Миколаїв +6...+8
  • Херсон +6...+8
  • Сімферополь +9...+11
  • Кропивницький +3...+5
  • Черкаси +2...+4
  • Чернігів +2...+4
  • Суми +2...+4
  • Полтава +2...+4
  • Дніпро +3...+5
  • Запоріжжя +6...+8
  • Донецьк +3...+5
  • Луганськ +3...+5
  • Харків +2...+4

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / Укргідрометцентр