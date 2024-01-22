Кілька днів поспіль: в яких областях знову йтиме сніг

Уже незабаром в більшості областей України очікуються опади. Кілька днів поспіль йтиме мокрий сніг і дощ.

Яка буде погода у найближчі три доби, спрогнозували в Укргідрометцентрі. Синоптики розповіли, де чекати мокрого снігу та дощу, передає 24 Канал.

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Де йтиме мокрий сніг, дощ найближчими днями

У вівторок, 23 січня в західних, вдень і в північних та Вінницькій областях невеликий сніг, вдень місцями з дощем. На решті території без опадів.

У наступні дві доби в більшості областей мокрий сніг та дощ, в Карпатах значний сніг, 24 січня на Закарпатті значні опади,

– зазначили синоптики.

Додали, що на дорогах країни, крім Півдня, місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, пориви 7 – 12 метрів на секунду.

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Орієнтовний прогноз погоди на 24 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Втім, у вівторок в Карпатах, у середу в західних областях, в четвер місцями в Україні пориви 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат 25 – 30.

На щастя, сильних морозів поки не буде. Так, 23 – 24 вночі 0 – 5 градусів, на Сході, 23 січня й у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 6 – 11 морозу. Вдень від 2 морозу до 3 тепла, на крайньому Півдні та Заході країни 1 – 5 тепла.

У четвер в більшості областей України від 2 морозу до 3 тепла. Лише вночі на Сході та в Карпатах 2 – 7 морозу, вдень у південній та західній частині 1 – 6 тепла.