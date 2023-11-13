В яких областях України вже цієї ночі йтиме сніг

В Україні відчутно похолодало. Окрім того, на вихідних посилилися вітер і дощ. Цікаво, що вже цієї ночі в частині областей очікується сніг.

За прогнозом синоптиків, уже в ніч на 14 листопада, у частині регіонів очікується сніг. Про це пише 24 Канал.

До речі Не тільки в Карпатах: коли майже по всій Україні йтиме сніг

Де вночі очікується сніг

В Укргідрометцентрі зазначили, що у понеділок буде без істотних опадів. Далі, 14 – 15 листопада в Україні часом пройдуть помірні дощі.

14 листопада вночі в західних областях з мокрим снігом,

– спрогнозували синоптики.

Також додали, що вдень вівторка на Заході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Значного тепла вже не буде. Втім, ймовірно, окрім Карпат, поки що без морозів.

"Температура вночі 0 – 7 градусів тепла, вдень 4 – 11, у південних областях до 15 градусів. 14 – 15 листопада у північних областях 2 – 7 тепла", – зазначили в Укргідрометцентрі.

До речі, у Карпатах знову йтиме мокрий сніг. Вночі та вдень там вже від 3 градусів морозу до 2 тепла.

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Прогноз погоди на 14 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

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