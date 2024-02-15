В яких областях найближчими днями йтиме сніг

У наступні три доби в частині областей України знову очікуються опади. Уже відомо, де йтиме сніг.

Так, синоптики спрогнозували, де чекати снігу у п'ятницю, субота та неділю. Також можливий дощ, передає 24 Канал.

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Де йтиме сніг

В Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода в найближчі три доби. Синоптики зауважили, що вночі та вранці п'ятниці в західних і північних областях, а в суботу на Закарпатті та Прикарпатті туман.

16 лютого у північно-східній частині, вночі й на Київщині, Черкащині та Кіровоградщині, у вихідні в західних областях, в неділю і в північних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Також додали, що вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Однак, Приазов'ї вдень 16 лютого сильніший, зокрема, подекуди пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 16 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, у східних та Сумській областях вночі 1 – 7 морозу, вдень близько 0. Тим часом на решті території України вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 1 – 6 тепла, на Одещині до +9. На вихідних у західних областях навіть 7 – 12 градусів тепла.

Орієнтовний прогноз погоди на 18 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Чи чекати снігу навесні