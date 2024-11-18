Перевал між Закарпаттям і Львівщиною засипає снігом

На Латірському перевалі вирує хуртовина. Снігопад ускладнює рух транспорту на дорозі.

Негода накрила регіон ввечері 18 листопада. 24 Канал пише з посиланням на місцевого журналіста Віталія Глаголу, що видимість на дорозі знижена.

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Що відомо про снігопад на перевалі

Рух на Латірському перевалі ускладнюється, працює снігоочисна техніка,

– написав користувач Євгеній Чорней, який оприлюднив відео.

Віталій Глагола написав, що це перший значний снігопад цього сезону. Очевидці розповіли, що видимість на дорозі знижена, підйоми та спуски можуть бути слизькими.

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Рятувальники попереджали, що 19 листопада синоптики обіцяють на Закарпатті справжню зиму.

У зв'язку з активізацією циклонічної діяльності над Скандинавією та проходженням активних фронтів через Карпати, протягом 19 – 20 листопада очікується ускладнення погодних умов,

– розповіли в ДСНС.



Там уточнили, що синоптики прогнозують:

19 листопада протягом доби дощ та сніг, вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, на гірських дорогах ожеледиця. Вдень на високогір'ї посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Вночі в горах сніг буде більше на 1 – 3 сантиметри. Температура повітря вночі від 2 градусів тепла 3 морозу, вдень 3 – 8 тепла, на високогір'ї близько нуля;

20 листопада: вночі дощ, подекуди мокрий сніг, вдень значні, місцями сильні дощі, на високогір'ї з мокрим снігом. Вночі та вранці в горах місцями налипання мокрого снігу, на високогір'ї складні відкладення ожеледі та паморозі. Протягом доби посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду, на високогір'ї 25 – 30 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 морозу, вдень – 3 – 8 градусів тепла, на високогір'ї вночі до 3 градусів морозу, вдень – нульова температура.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання, зв'язку, роботи служб комунального господарства, будівельної та туристично-рекреаційної галузей та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – попередили рятувальники.