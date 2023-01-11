Київ за ніч засипало снігом: як у столиці ліквідовують наслідки негоди

Вночі 11 січня Київ накрив потужний снігопад. Наразі комунальники ліквідовують наслідки негоди у столиці.

Нині вулиці Києва прибирають понад 430 комунальників та 300 одиниць спеціальної техніки. Як у столиці борються з наслідками негоди – розповість 24 Канал.

​До речі Аномальне тепло та раптові морози: якою буде погода у січні

Київ накрив снігопад

Як розповів очільник КМВА Сергій Попко, наразі усі зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляють протиожеледними засобами.

Також до прибирання вулиць долучили 105 одиниць техніки та майже 3 500 працівників керуючих компаній.

Закликаю киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки. Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць,

– заявив Попко.



Комунальники прибирають сніг / фото КМДА



У Києві чистять дороги від снігу / фото КМДА



Як комунальники борються з негодою / фото КМДА

У КМДА закликали водіїв не користуватись власними авто без нагальної потреби.

"Не створюйте заторів – у них також зупиняється снігоприбиральна техніка", – наголосила влада.

У Києві комунальники чистять дороги від снігу: дивіться відео

У Києві жінка разом із собакою провалилась під лід

14 грудня у Дарницькому районі Києва співробітники підрозділу спецпризначення столичної поліції врятували жінку. Киянка разом із собакою провалилась під лід. На щастя, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Щоб допомогти жінці, спецпризначенці взяли два буксирувальні троси та мотузку і зв'язали їх між собою. Один з них обв'язався тросом, ліг на кригу та плазом добрався до жінки з собакою, які були від берега на відстані близько 30 метрів. В той час інші допомагали рятівнику вибратися з потерпілими на берег.