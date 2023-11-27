На Одещині зі снігових пасток евакуювали майже 2 тисячі людей

У Одеській області вирує негода. Регіон накрило сильним снігопадом, тож зараз там працюють над усуненням наслідків негоди.

На Одещині борються з негодою. Силами рятувальних груп зі снігових пасток вже евакуйовано 1927 людей, з них 138 дітей.

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Ситуація покращується

За інформацією Одеської військової адміністрації, відбуксовано 538 транспортних засобів, з них 18 автобусів та 12 карет швидких. Для розчищення доріг залучено 218 техніки ДСНС та 800+ робітників.

Ситуація покращується, зокрема через стабілізацію погодних умов і меншу кількість відчайдушних людей, що вирішили суперечити стихії і будь-що вирушати в дорогу,

– мовиться в повідомленні.

Там також зазначили, що роблять все можливе, щоб якомога швидше завершити всі рятувальні операції. У Одеській ОВА також закликали людей залишатись у безпеці та не виходити з дому без нагальної потреби.

Одещина бореться із негодою: дивіться відео

Негода на Одещині