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      Снігопад в Україні: обмеження руху транспорту та перші заручники негоди на Полтавщині

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      Снігопад в Україні: обмеження руху транспорту та перші заручники негоди на Полтавщині
      Снігопад в Україні: обмеження руху транспорту та перші заручники негоди на Полтавщині / Фото з відкритих джерел

      На деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів. Унаслідок негоди на Полтавщині люди вже більше доби не можуть виїхати з поля.

      Про це повідомили в "Укравтодорі".

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      Особливо складна ситуація на Полтавщині. Через негоду в'їзд до Полтавської області закритий для усіх видів транспорту, а також через снігопад закрили школи.

      Більше того у Facebook з’явилося повідомлення про те, що люди застрягли у полі в районі Бригадирівка у Полтавській області. Вони вже більше доби перебувають без їжі та води.

      Батьки вже майже добу стоять на місці в полі (в районі Бригадирівка, Полтавська обл) без їжі, води, закінчується пальне.Тільки що дзвонила в МЧС: нічим допомогти не можуть,
      – повідомляє донька людей, котрі застрягли у полі.

      Все ж у ДСНС повідомляють, що рятувальники надають допомогу громадянам, які стали заручниками негоди.

      Так, на Кіровоградщині бійці Управління ДСНС в області 83 рази виїжджали на вилучення автомобілів із ускладнених ділянок доріг, при цьому вилучено 230 одиниць техніки, з них: 81 вантажний, 143 легкові, 4 рейсові автобуси та 2 бригади швидкої допомоги. Надано допомогу 401 громадянину (з них 10 дітей), які перебували у цих транспортних засобах.

      На Сумщині рятувальники надали допомогу 228 людям, із снігових заметів вдалось вивільнити 60 транспортних засобів, серед них: 4 рейсові автобуси, 1 вантажівка, 4 автомобіля екстреної медичної допомоги.

      На Дніпропетровщині під час здійснення об'їзду найскладніших ділянок автошляхів, із залученням рятувальної техніки та приватного трактору, було звільнено від затору об'їзну "Південний потік", де застрягла вантажівка в переметі.

      Запровадили тимчасові обмеження руху транспорту в 4 областях України: 

      Кіровоградська область

      З 13:00 год 25 грудня обмежено рух для великогабаритного та пасажирського транспорту;

      З 13:00 год. 25 грудня обмежено рух для всіх видів транспортних засобів на трасі М-04 на ділянці Знам`янка — Олександрія та М-13 Кіровоград — Платонове.

      Черкаська область

      З 00:00 год 26 грудня обмежено рух для великовагового та громадського транспорту на трасах державного значення Н-01 Київ — Знам'янка (км 123+850 — 241+622) та Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь (км 81+300 — 169+117)

      Полтавська область

      З 00:00 год 26 грудня обмежено рух для великогабаритного та громадського транспорту дорогами загального користування державного значення по області.

      Дніпропетровська область

      З 00:00 год. 26.12.2018р. обмежено рух великогабаритного та пасажирського транспорту на ділянках таких доріг

      М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (км 72+088-151+680);

      Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь (км 296+735 — 370+915);

      Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя (км 81+735 — 105+313).

      Станом на 06 год 26 грудня завершувалися роботи з відновлення проїзду на таких трасах:

      У Кіровоградській області: Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя, в районі с. Братолюбівка;

      У Миколаївській області: М-13 Кропивницький — Платонове, км 76+140 (6 ділянок переметів);

      У Черкаській області: Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя, 10 км до межі з Полтавською областю;

      У Полтавській області: Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя, на межі з Черкаською областю.

      Проїзд на інших дорогах державного значення, крім перелічених, забезпечено. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення залучили 1812 одиниць техніки та 2100 робітників.

      Дивіться відео як підрозділи ДСНС надають допомогу громадянам, які стали заручниками негоди у Кіровоградській області

       

      Теги: Новини України Негода в Україні Новини Полтави ДСНС Транспорт Дороги Суми Новини Дніпра Новини Черкас Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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