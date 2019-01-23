Снігопади у Києві ускладнили роботу аеропортів: чи скасують рейси

Попри потужні снігопади у Києві суттєво ускладнили ситуацію на дорогах і в аеропортах. Та попри це, наразі міжнародні аеропорти "Київ" та "Бориспіль" працюють у штатному режимі.

Про це у коментарі 24 каналу повідомили в обох прес-службах.

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Станом на 11.30 у жодному з аеропортів не було випадків скасування рейсів.

"Аеропорт працює у штатному режимі. Злітна смуга розчищена і оброблена реагентами. Наразі затримок рейсів немає, вони виконуються згідно з розкладом. Та ризик скасування рейсів все ж є. Все залежить від погодних умов", – зазначила керівниця прес-служби аеропорту "Київ" Галина Богданенко.

В аеропорту "Бориспіль" просять слідкувати онлайн за інформацією про поточні рейси. Вона постійно оновлюється.

Наразі ми працюємо у штатному режимі. Скасування рейсів немає. Розчищують перон, злітно-посадкову смугу та обов'язкво просимо наших пасажирів слідкувати за онлайн-табло. Чи будуть скасовуватись рейси пізніше – все залежить від метеоумов та авіакомпаній. Зазвичай, аеропрт "Бориспіль" є "всепогоднім" аеропортом. І це дуже рідко буває. що саме ми скасовуємо рейси, а не конкретні авіакомпанії,

– прокоментувала прес-секретарка аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош.

До слова, через сильний снігопад, який накрив Київ, на дорогах столиці утворилися численні затори. Рух найбільше ускладнено на проспекті Перемоги, в районі Бессарабської площі, Набережному шосе. На вулицях Києва вже почали роботу комунальні служби, які розчищають дороги від снігу. У КМДА повідомили що на вулиці столиці сьогодні мають вийти 390 одиниць спецтехніки і майже півсотні бригад ручного прибирання. Також, через негоду влада Києва обмежить в'їзд до столиці для великогабаритного транспорту – з 17:00 до 21:00. Це дозволить комунальникам оперативніше розчищати дороги снігоприбиральною технікою та мінімізує утворення заторів.