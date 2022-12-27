Кількість загиблих зростає: у США продовжує лютувати аномальна снігова буря

У США лютує снігова буря, за час якої випала рекордна кількість снігу. За прогнозами синоптиків, снігопади ще триватимуть. На жаль, через негоду росте кількість загиблих.

Станом на 27 грудня відомо про щонайменше 64 загиблих унаслідок негоди. Снігопади унеможливлюють проведення рятувальних операцій.

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Негода продовжує лютувати

У місті Баффало в штаті Нью-Йорк загинули 28 осіб. Місцева влада ввела заборону на рух транспортних засобів у деяких районах міста, однак є чимало порушників.

Сильні снігопади та шквальний вітер суттєво погіршують видимість, а через налипання снігу комунальники просто не встигають розчищати дороги.

Місцева влада сподівається на те, що найближчим часом погода покращиться, однак найближчими днями синоптики прогнозують нові масштабні снігопади.

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