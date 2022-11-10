ЗСУ звільнили Снігурівку на Миколаївщині: чому це важливий логістичний вузол, пояснюємо на карті
Українські захисники дають відсіч російським окупантам. Так, 10 листопада Збройні Сили України зайшли у Снігурівку, що на Миколаївщині.
Нагадаємо, що напередодні у міноборони Росії заявили про "відхід" окупантів з Херсона. 24 канал детальніше розповість, чому місто Снігурівка важливе для України.
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Снігурівка звільнена від окупантів
Снігурівку було звільнено силами 131 окремого розвідувального батальйону.
Снігурівка – важливий логістичний вузол, оскільки тут сходяться всі дороги в центральній частині російського плацдарму на правому березі Дніпра. Через нього проходить залізниця із Кривого Рогу до Миколаєва та з Херсона на північ. Російські війська окуповували Снігурівку для потенційного просування у бік Миколаєва.
Снігурівка розташована на правому березі Дніпра в Миколаївській області – приблизно за 50 кілометрів на північ від Херсона і за 70 кілометрів на схід від Миколаєва. Про "важкі" бої за Снігурівку 8 листопада повідомляли проросійські воїнкори, а також заступник голови призначеної Росією "адміністрації" Херсонської області Стрємоусов, який наступного дня загинув у ДТП.
Де розташована Снігурівка: дивіться карту
Зауважимо, що Снігурівка перебувала під окупацією російської армії з березня. Перед так званим "референдумом про приєднання" українських територій до Росії Снігурівку включили до складу Херсонської області, після чого влада РФ анексувала місто, як і інші захоплені території.
"Відхід" Росії з Херсона: що відомо
- 9 листопада російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області.
- Згодом командувач російських військ в Україні Сєргєй Суровікін повідомив, що окупаційна армія вимушено залишає Херсон.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію довкола Херсона. Він зазначив, що емоції мають бути стриманіші. Коли буде наш результат, кожен це побачить.
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов заявив, що ЗСУ поспішати не варто. За його словами, питання Херсона – справа місяця.
- До речі, пропагандисти почали "захищати" так званий відхід Росії з окупованого Херсона. Деякі з них кажуть, що це було буцімто "важке, але необхідне військове рішення".
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