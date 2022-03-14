У Снігурівці на Миколаївщині росіяни пошкодили 30 будинків, 11 – повністю знищили
14 березня 2022 , 10:31Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Вранці 14 березня росіяни обстріляли Снігурівку, що в Миколаївській області. У результаті атаки ворога у місті пошкоджені 30 будинків, повністю знищені – 11.
Загарбники продовжують обстрілювати Миколаївську область. Зокрема, ворог атакував і місто Снігурівку.
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Наслідки атаки на Снігурівку
Станом на 09:30 рятувальники повідомляють, що у результаті обстрілів росіян у Снігурівці 30 житлових будинків пошкоджені, 11 – повністю знищені.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують там роботи з гасіння пожеж та розбирання конструкцій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у результаті ворожої атаки на Снігурівку загинула 1 людина, ще 6 деблокували з-під завалів.
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