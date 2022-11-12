У звільненій Снігурівці виявили катівню окупантів: моторошні фото

Після деокупації на Півдні знаходять сліди злочинів росіян. Зокрема, у звільненій Снігурівці на Миколаївщині виявили катівню, де окупанти утримували українців.

Так, військові зазначають, що, на жаль, таких знахідок після загарбників буде ще багато.

Важливо На звільненій Херсонщині знайшли тіла цивільних з проламаними черепами

Страшні кадри зі Снігурівки

Снігурівка була окупована російськими військами до 10 листопада. Виявилось, що росіяни у місті катували місцевих жителів.

Оприлюднили моторошні кадри приміщення, де окупанти знущалися з українців. Там ще досі залишається обладнання для звірств загарбників та залишки їхніх слідів.

Катівня у Снігурівці / Фото Стратком ЗСУ:

Моторошні знахідки на Херсонщині

На деокупованій Херсонщині знайшли тіла жертв російських окупантів. Вони лежали у погребі в селищі міського типу Бериславського району.

За попередніми даними, тіла належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації. У них були проломлені черепи.

Вся Миколаївська область – звільнена

У межах контрнаступу ЗСУ вдалося майже повністю звільнити з-під окупації Миколаївську область. Це підтвердив голова місцевої ОВА Віталій Кім. Винятком є тільки села на Кінбурнській косі.

Ба більше, водовід з Дніпра – під нашим контролем. Невдовзі Кім має повідомити терміни відновлення постачання питної води в Миколаїв.

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