Тварина поводила себе як людина: історія фото змученого пса з Херсона, яке облетіло світ

Фото знесиленого пса, який обіймає ногу рятувальника під час евакуації у Херсоні, після підриву каховської ГЕС, облетіло увесь світ. Знимок зворушує та дозволяє осягнути увесь біль, з яким зіштовхнулось місцеве населення.

Зафіксував кадр фотограф-документаліст Данило Павлов. За його словами, тварина буквально поводила себе як людина. Момент був емоційно сильним та людським.

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Собачка, він обійняв ногу. Це така картина була, знаєте, вона мені чомусь нагадала щось таке людське. Тварина себе поводила як людина. Дуже так емоційно вразило мене. Але собачка вхопився, правильніше буде сказати, за ногу людини, тому що вона дуже довгий час провів в воді, в нього погано рухалися задні лапи,

– розповів фотограф.

За його припущенням, пес міг бути знесиленим, або через холодну воду, або через те, що той довго плив.

"Підводився на лапки, але дуже-дуже важко йому було. Потім трохи розходили його на березі. А далі ми просто пішли з тієї точки, шукати історії далі", – пригадав Данило.

Що відомо про уже історичне фото