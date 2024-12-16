Власник прив'язав собаку й виїхав: військові врятувати чотирилапого з лінії вогню

З лінії бойового зіткнення врятували собаку. Господар прив'язав чотирилапого на подвір'ї та виїхав з населеного пункту, а пес залишився буквально на лінії вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського видавця та захисника Антона Мартинова.

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Покинутого собаку врятували з передової

Мартинов розповів, що військові із суміжного підрозділу врятували покинутого собаку у селі на лінії бойового зіткнення. Власник тварини прив'язав його у дворі, а сам – виїхав. На щастя, пес, який опинився буквально під кулями, не отримав поранення і його врятували.

Тепер пес настільки вдячний, що ходить з ними по місту уже третій тиждень,

– розповів Мартинов.

Військовий також поділився, що в одному з місць, де захисники працювали над операціями, стоїть м'який диван. Раніше на ньому можна було поспати після зміни чи просто перепочити. Мартинов жартома додає, що тепер диван є власністю врятованого хаскі, на якому пухнастик солодко спить.



Собака, якого врятували з лінії бойового зіткнення / Фото Антона Мартинова

Мартинов наголосив, що після порятунку тварини вкотре переконався, як важливо мати тваринку на війні. Кожен захисник підходить, сідає поруч з собакою та гладить його. Чотирилапий відповідає взаємною вдячністю.

"Зрозуміло, що на дивані уже ніхто не ночує. Але пес задоволений, тому і задоволена вся команда. Тімбілдер", – резюмував Мартинов.