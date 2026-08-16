У Харкові через атаку Росії постраждав собор святого Миколая Чудотворця

У Харкові внаслідок російської атаки ракетами та дронами зазнав пошкоджень катедральний собор святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Осколки посікли вікна храму, однак обійшлося без жертв серед людей.

Про це повідомили на сторінці парафії храму.

Що відомо про пошкодження собору?

За інформацією представників парафії, вибухова хвиля та уламки ворожих боєприпасів зачепили не лише саму сакральну споруду, а й навколишню інфраструктуру та церковні приміщення.

Пошкодження собору Святого Миколая Чудотворця у Харкові: дивіться фото з допису парафії

На щастя, жоден із прихожан храму не отримав поранень.

Нагадаємо, російські війська регулярно завдають ударів по цивільних об'єктах Харкова, руйнуючи культурні та пам'ятки міста.

Випадки обстрілів релігійних об'єктів у різних містах України також зовсім не поодинокі. 2 серпня російські військові атакували безпілотником Свято-Введенську церкву в Бериславі на Херсонщині, внаслідок чого пам'ятку було знищено вогнем. Храм, зведений ще у 1725 році, мав статус пам’ятки архітектури національного значення.

Раніше, 15 червня, під час удару по Києву постраждала Києво-Печерська лавра: російський дрон влучив в Успенський собор і спричинив пожежу.

Водночас Російська православна церква продовжує підтримувати війну на офіційному рівні. За наведеними даними, у РПЦ затвердили щонайменше 12 молитов, присвячених війні. Це свідчить про використання релігійної риторики для виправдання російської агресії проти України та надання їй псевдорелігійного обґрунтування.