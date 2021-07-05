Сочі пливе і летить водночас: ураганний вітер зносить все на своєму шляху – є жертви
Джерело:фейсбук адміністрації Сочі
У російському Сочі одночасно лютує злива та сильний вітер. Відомо, що через падіння дерева загинула людина.
Негода в місті лютувала ще з 4 червня. Попередньо відомо, що вона повалила 34 дерева.
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У Сочі лютує вітер та злива одночано: є жертви
На вулиці Фрунзе в Адлерському районі при падінні дерева загинула одна людина, постраждали двоє. Один з постраждалих доставлено з травмами до лікарні, другий від госпіталізації відмовився,
– розповіли в адміністрації міста.
Також повідимили, що протягом найближчої доби, 5 липня, метеорологи прогнозують сильний вітер, опади і підйом рівня річок.
Негода наробила лиха
Видання Mash пише, що Сочі пливе і летить одночасно. Адже ураганний вітер зносить все, що погано прилаштовано, решта заливає вода.
Всі пляжі та національний парк закриті, екскурсії не проводяться, купання заборонено,
– пише видання.
Ба більше, рятувальники вже готові до евакуації, проте влада вважає, що про це поки рано говорити. Однак гідрометцентр обіцяє, що вода підніматиметься до кінця дня.
Рівень води у річках дуже піднявся, особливо у Хероті та Мацесті. На кожній з річок чергують рятувальники, які в разі необхідності готові евакуювати жителів.
У Сочі випала місячна норма опадів
Російське видання пише, що місячна норма опадів випала місті в ніч з 4 на 5 липня. Зокрема на узбережжі 46 – 98 міліметрів, в передгірській зоні 96 – 158 міліметрів, в Червоній Поляні 41 міліметр, і відповідно в горах – 37 – 46 міліметрів.
Також паводком води змило в море прогулянкові катамарани.
Ба більше, сильно затопило житло людей.
Що відомо про негоду в Сочі
- У російському місті Сочі станом на 5 липня жителів попередили про можливу евакуацію через негоду. Людей просять підготувати документи та зібрати найнеобхідніші речі на випадок евакуації.
- У місті увімкнули сирени. Місцевих жителів попереджують про можливі підтоплення. У багатьох районах чергують рятувальники.
- Рятувальники попередили, що упродовж 4 – 5 липня у місті триватимуть сильні зливи. Окрім того, прогнозують град та шквальні вітри. Над морем також формується смерч.
- Внаслідок негоди затопило село Миколо-Павловське під Нижнім Тагілом. Найсильніше постраждали 12 приватних будинків, у яких мешкають 36 людей. Також дощі розмили 3 дамби.