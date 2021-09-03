У Сочі розмило набережну за 55 мільйонів: відео удару стихії

У Краснодорському краю шторм завдав чимало збитків. Так у Сочі вода розмила набережну, вартість реконструкції якої була 55 иільйонів рублів. Сюрприз чекав і в горах регіону, тут 3 вересня випав сніг.

Інцидент з набережною стався у Лоо – курортному селищі що за 18 кілометрів від центру Сочі.

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Конструкції з набережної віднесло в море

У мережі опублікували кадри, на яких видно, як в море знесло підпірну стіну, а також конструкції, які були на берегу.

Цікаво, що лише недавно цю набережну почали ремонтувати після липневого шторму. До цього на реконструкцію пішло близько 55 мільйонів рублів – після негоди 2016 року.

У горах Сочі випав сніг

А в горах Сочі 3 вересня засніжило. На гірськолижному курорті "Роза Хутір" випав неочікуваний сніг – на висоті 2 300 метрів над рівнем моря.

Дивіться відео шторму та снігопаду / Відео з соцмереж:

У липні місто Сочі потерпіло від повені

Пляжі Сочі залишаються закритими – через потужний шторм. На морі його сила поки що – 3 бали, проте він може посилитись і до 5. Така сама ситуація на пляжах Анапи.

Зазначимо, що у липні Сочі потерпало від негоди: вулиці міста перетворились на річки. Жертвами удару стихії стали кілька людей. На курорті закрили пляжі та оголосили штормове попередження.