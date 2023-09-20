У Сочі спалахнула велика пожежа біля аеропорту: місцеві чули вибух
У російське місто Сочі прийшла біда. Там спалахнула велика пожежа неподалік аеропорту.
Попередньо, неподалік аеропорту в Адлері горить резервуар з паливом. До цього місцеві чули звук вибуху. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Сочі – масштабна пожежа
НП сталася близько 5:15 ранку 20 вересня. Величезний стовп диму зараз здійнявся над містом. До цього місцеві чули звук вибуху.
За даними росЗМІ, пожежа сталася в Адлерському районі, неподалік нафтобази та аеропорту Сочі. Зараз на місці працюють екстрені служби.
Згодом уточнили, що в Адлерському районі горить резервуар із 1200 тоннами гасу. Окупанти стверджують, що спалах нібито міг стати наслідком атаки безпілотника.
Місцеві жителі повідомляють про гучний звук вибуху близько 5 ранку. Наразі на місці працюють пожежники, площа близько 100 квадратів. Резервуар гасять за допомогою піни, загрози розповсюдження вогню немає,
– повідомили пропагандисти.
Пожежа у Сочі: дивіться відео
Водночас росіяни кажуть, що Сочинський аеропорт, неподалік якого сталася пожежа, не припинив роботу і працює в штатному режимі.
Масштабні пожежі у Росії: останні новини
- Нагадаємо, що вночі 13 вересня жителі Москви бідкалися про "гучні звуки". Росіяни казали, що в місті також палали будівлі. Зокрема, пожежу помітили біля відомої телевежі російської столиці – Останкінської вежі.
- У Дагестані увечері 14 вересня спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив декілька поверхів. Пожежа спалахнула у Семендері. За попередніми даними, причиною став вибух газового балона, розташованого у квартирі на четвертому поверсі.
- Окрім цього, у ніч на 15 вересня естафету пожеж прийняв Санкт-Петербург. Там епічно горів місцевий торговий центр.