Лавина з каменю, води та землі зійшла у Сочі: моторошне відео

У російському місті Сочі з гори Фішт зійшла лавина. Вона містила понад тисячу кубів снігу, а також каміння та ґрунт.

РосЗМІ написали, що нібито про ймовірний прогноз такого розвитку подій попереджали фахівці. Вони переконані, що це звичайне явище для цієї пори року, пише 24 Канал.

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Що відомо про лавину в Сочі

Вдень 11 квітня у районі гірського масиву Фішт зійшла потужна лавина об'ємом понад 1000 кубометрів,

– розповіли росіяни.

Вони також додали, що разом зі снігом з гір звалився мокрий сніг, каміння та ґрунт.

Російські видання, посилаючись на їхніх фахівців, запевнили, що хоч сходження мокрої лавини є звичайним явищем для цієї пори року, проте ця лавина відрізнялася за своєю потужністю та обсягом.

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