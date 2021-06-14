Дівчина Протасевича Софія Сапега оскаржуватиме своє затримання в Мінську

Росіянка Софія Сапега подала скаргу на своє затримання 23 травня. Літак Rynair з нею і опозиційним журналістом Романом Протасевичем примусово посадили в Мінську.

Судове засідання буде проходити в закритому режимі. Про це повідомив її адвокат Олександр Філанович.

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Софія Сапега подала скаргу на своє затримання в Мінську

Правозахисник зазначив, що розгляд скарги відбудеться 14 червня в суді Партизанського району Мінська. Він додав, що наразі Софія Сапега почувається нормально.

Олександр Філанович також розповів, що 11 червня перебував у Слідчому комітеті Республіки Білорусь, де ознайомився з документами, які стосуються затримання підзахисної. Також він переглянув інші відомості про порушення проти дівчини ще однієї кримінальної справи.

Відзначимо, що до Софії Сапеги було допущено адвоката лише через 5 днів після посадки літака, 28 травня. Дівчина Романа Протасевича 9 червня написала лист з СІЗО, в якому попросила не звинувачувати в її затримання журналіста.

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