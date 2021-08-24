У Софії Київській відбулася молитва з нагоди річниці Незалежності України
Джерело:24 канал
У день 30-річчя Незалежності у Софії Київській пройшов молитовний захід "Благословення України". На ньому були присутні представники різних церков, а також Володимир Зеленський з дружиною.
Захід організовувала та провела Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій у співпраці та співучасті з президентом України.
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Молитва за Україну у Софії Київській
Вранці 24 серпня у Софії Київській провели молитовний захід "Благословення України".
На заході були присутні
- президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська,
- глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) архієпископ Святослав Шевчук,
- речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря,
- єпископ Київсько-Житомирський Римсько-Католицької церкви в Україні Віталій Кривицький та інші.
"Благословення України" у Софії Київській: дивіться відео
Спільна літургія патріарха Варфоломій та митрополита Епіфаній
На території біля Софійського собору в Києві 22 серпня патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній разом відслужили літургію. Це вперше патріарх відвідав Україну після здобуття томосу.
У службі брали участь ще приблизно 50 священників, на ній були присутні п’ятий президент Петро Порошенко, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.