На Київщині бійка біля ресторану переросла у напад на поліцейського: лунали постріли

У селі Софіївська Борщагівка Київської області поблизу одного з ресторанів відбулася велика бійка. У справу довелося втрутитися поліції.

Спершу про конфлікт повідомили місцеві телеграм-канали. Вони написали, що інцидент трапився біля ЖК "Софія", також на місці події чули постріли. Поліція Київщини вже розповіла подробиці.

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Подробиці масштабної бійки біля ЖК "Софія"

Правоохоронці розповіли, що ввечері 17 вересня у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів сталася бійка за участі групи осіб. Відповідний дзвінок надійшов до Бучанського районного управління поліції.

По прибуттю на місце події поліцейські встановили, що між двома компаніями відпочивальників стався конфлікт, який переріс в бійку. Ба більше, один з учасників бійки напав на поліцейського, тож його напарнику довелося здійснити попереджувальні постріли у повітря.

У мережі поширюють моторошні кадри події. На них чути постріли та крики жінки.

Бійка у Софіївській Борщагівці: чутливі кадри 18+

На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. Однак один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря,

– повідомили у поліції.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Конфлікт був припинений, на місці продовжують працювати правоохоронці,

– додали поліцейські.

Наразі вони встановлюють всіх учасників події та вирішують, як її кваліфікувати.